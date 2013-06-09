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"الإصلاح والتنمية": نطالب "مرسي" باحترام وعوده وإجراء انتخابات مبكرة حقنا للدماء

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"الإصلاح والتنمية": نطالب "مرسي" باحترام وعوده وإجراء انتخابات مبكرة حقنا للدماء "الإصلاح والتنمية": نطالب "مرسي" باحترام وعوده وإجراء انتخابات مبكرة حقنا للدماء

كتب : صبحى عبد السلام منذ 20 دقيقة

أعلن حزب "الإصلاح والتنمية" برئاسة محمد أنور السادات، مشاركته في مظاهرات 30 يونيو، في مختلف أنحاء الجمهورية عبر أمانات الحزب؛ احتجاجًا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما وصلت إليه من حال سيء للغاية بسبب سياسات الرئيس وجماعته الذين لا يملكون الخبرة الكافية لإدارة بلد بحجم مصر.

وأكد الحزب، أن النظام الحاكم أخفق في تحقيق طموحات الشعب المصري التي تطلع لها بعد ثورة مجيدة دفع ثمنها بأغلى ما يملك من دماء خيرة شبابه، الذين خرجوا ينادون بأبسط حقوقهم في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، إلى جانب تهميش وإقصاء شركاء الأمس من الشباب والقوى الثورية والأحزاب وعدم احترامهم وتجاهل الدور الذي قاموا به في صنع الثورة.

ودعا السادات، رئيس الجمهورية، بأن يكون على قدر المسؤولية ويحترم إرادة الشعب كما وعد ويبادر بالدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة قبل هذه التظاهرات؛ حقنا للدماء ومنعا لأعمال العنف التي قد تنشب في حال المواجهة بين المتظاهرين والتيارات الإسلامية التي هددت بالنزول للشارع بما يمهد لحرب أهلية لا أحد يعلم مداها وسيحاسب عليها الرئيس أمام الشعب والتاريخ.

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