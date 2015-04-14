مصرع طالب غرقا بترعة فى المنوفية

لقى طالب بقرية الخضرة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية مصرعه غرقا، وذلك حال قيامهم بالاستحمام بترعة النعناعية تم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد سامح العنتبلى رئيس مباحث مركز الباجور يفيد من مصرع صابر عبد الفتاح نصر 15 عاما طالب، ومقيم بقرية الخضرة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية غرقا، وذلك حال قيامهم بالاستحمام بترعة النعناعية تم نقله إلى المستشفى وبتوقيع الكشف الطبى عليه، تبين أن سبب الوفاة أسفكسيا الغرق، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.