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اليوم .. طلاب السويس الصناعية المتقدمة يصلون أمريكا للمشاركة في مسابقة Vex robotics

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اليوم .. طلاب السويس الصناعية المتقدمة يصلون أمريكا للمشاركة في مسابقة Vex robotics اليوم .. طلاب السويس الصناعية المتقدمة يصلون أمريكا للمشاركة في مسابقة Vex robotics

المشاركون في المسابقة

 غادر فجر الثلاثاء القاهرة متوجهين إلى مدينة لويس فيل بولاية كنتاكى الأمريكية الطلاب أحمد شعبان و أحمد فوزى و تقى محمد  كامل بالصف الثانى شعبة البتروكيماويات بمدرسة السويس الصناعية المتقدمة برفقة مشرفتهم البحثي بالمدرسة المهندسة ندى محمد   للمشاركة فى مسابقة  Vex robotics و التى تنطلق فعالياتها فى صباح الأربعاء 15 / 4 و تستمر حتى السبت 18 أبريل الجارى .

حيث يشارك طلابنا الثلاثة  بمشروع  روبوت يقوم بتركيب أعمدة ورفع بعض المكعبات فوق هذه الأعمدة و ترجع أهمية الروبوت حسب تصريح المهندسة ندى  أنه يستخدم فى الأماكن ذات الخطورة الكبيرة  على العمال فى الوصول إليها  فى مصانع البترول و الأسمدة و غيرها من المواقع الصناعية الكبيرة ، يشارك فى المسابقة  450 مشروعاً مقدمة  من طلاب المرحلة الثانوية يمثلون 150 دولة.

و قد تمكن طلاب السويس اجتياز كافة الاختبارات المؤهلة للمسابقة على مستوى الشرق الأوسط  لينالوا شرف تمثيل المحافظة و جمهورية العربية فى المسابقة.

حظي الطلاب قبل سفرهم باهتمام  الدكتور محمد يوسف  وزير الدولة  للتعليم الفنى و التدريب و اللواء العربى السروى محافظ السويس لتشجيعهم و رفع الروح المعنوية  لديهم و لأنها مهمة وطنية بالدرجة الأولى  تولى  محمد عزب مدير عام التعليم الفنى بالسويس سرعة إنهاء  إجراءات سفر الطلاب و تذليل كافة العقبات التى كادت تقف حائلاً دون سفرهم   إلى أن غادر الطلاب محافظة السويس من أمام مدرستهم الصناعات المتقدمة فى حضور عزب   و مديرهم المجتهد خالد فهيم و حضور أيضاً أولياء أمور الطلاب.

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