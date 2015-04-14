اليوم .. طلاب السويس الصناعية المتقدمة يصلون أمريكا للمشاركة في مسابقة Vex robotics

غادر فجر الثلاثاء القاهرة متوجهين إلى مدينة لويس فيل بولاية كنتاكى الأمريكية الطلاب أحمد شعبان و أحمد فوزى و تقى محمد كامل بالصف الثانى شعبة البتروكيماويات بمدرسة السويس الصناعية المتقدمة برفقة مشرفتهم البحثي بالمدرسة المهندسة ندى محمد للمشاركة فى مسابقة Vex robotics و التى تنطلق فعالياتها فى صباح الأربعاء 15 / 4 و تستمر حتى السبت 18 أبريل الجارى .

حيث يشارك طلابنا الثلاثة بمشروع روبوت يقوم بتركيب أعمدة ورفع بعض المكعبات فوق هذه الأعمدة و ترجع أهمية الروبوت حسب تصريح المهندسة ندى أنه يستخدم فى الأماكن ذات الخطورة الكبيرة على العمال فى الوصول إليها فى مصانع البترول و الأسمدة و غيرها من المواقع الصناعية الكبيرة ، يشارك فى المسابقة 450 مشروعاً مقدمة من طلاب المرحلة الثانوية يمثلون 150 دولة.

و قد تمكن طلاب السويس اجتياز كافة الاختبارات المؤهلة للمسابقة على مستوى الشرق الأوسط لينالوا شرف تمثيل المحافظة و جمهورية مصر العربية فى المسابقة.

حظي الطلاب قبل سفرهم باهتمام الدكتور محمد يوسف وزير الدولة للتعليم الفنى و التدريب و اللواء العربى السروى محافظ السويس لتشجيعهم و رفع الروح المعنوية لديهم و لأنها مهمة وطنية بالدرجة الأولى تولى محمد عزب مدير عام التعليم الفنى بالسويس سرعة إنهاء إجراءات سفر الطلاب و تذليل كافة العقبات التى كادت تقف حائلاً دون سفرهم إلى أن غادر الطلاب محافظة السويس من أمام مدرستهم الصناعات المتقدمة فى حضور عزب و مديرهم المجتهد خالد فهيم و حضور أيضاً أولياء أمور الطلاب.