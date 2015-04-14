وزير العدل يرافق ”محلب” لوضع حجر الأساس لمحكمة النقض في أكتوبر

توجه المستشار محفوظ صابر وزير العدل –منذ قليل- إلى مدينة 6 أكتوبر، لمشاركة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء في وضع حجر الآساس لمحكمة النقض الجديدة.

وكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة قد وافق على تخصيص قطعة أرض بالفاصل السكني السياحي بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 25 ألف متر مربع، بنظام نقل الأصول لوزارة العدل، لإقامة مبنى محكمة النقض، بعد طلب المستشار حسام عبد الرحيم، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

وأرسل وزير الإسكان خطاب التخصيص إلى المستشار محمد حسام عبد الرحيم رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

ومن المقرر مشاركة عددا من القضاة والمستشارين وعلى رأسهم المستشار أحمد الزند-رئيس نادى قضاة مصر، ووفدا من رؤساء المحاكم ومساعدى وزير العدل.