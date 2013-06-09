رئيس ديوان المظالم يشارك في مؤتمر حول "الوساطة" بالأردن

كتب : صالح إبراهيم منذ 10 دقائق

يشارك الدكتور مصطفى الشربتلي، رئيس ديوان المظالم التابع لرئاسة الجمهورية، في مؤتمر "ولاة المظالم" الأورومتوسطية (الملتقى السابع لجمعية الأمبودسمان المتوسطيين) الذي ينعقد في العاصمة الأردنية عمان، خلال الفترة من 10 لـ11 يونيو.

ويناقش المؤتمر معوقات الوساطة المؤسساتية وتعزيز التواصل مع الإدارة، كما يبحث الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها دول حوض الأبيض المتوسط، وأثرها على مؤسسات الأمبودسمان (دواوين المظالم).

كما يعرض المؤتمر، في دورته السابعة بعض نماذج النجاح لديوان المظالم من إسبانيا وجورجيا.

يذكر أن المشاركة المصرية، تأتي تلبية للدعوة من الجانب الأردني في إطار الحرص على تعزيز التواصل بين دواووين المظالم في الدول الأعضاء.