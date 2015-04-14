عودة 98 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم بينهم 57 غادروا البلاد متسللين

قال اللواء العنانى حمودة، مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، اليوم السبت، إن متابعة الحالة الأمنية بمنفذ السلوم البرى على مدار الوقت، رصدت وصول 98 مصريين، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 57 سبق أن غادروا البلاد بطرق غير شرعية، ولا يحملون أوراقاً تثبت مغادرتهم البلاد، وتم إنهاء إجراءات دخولهم البلاد بعد فحصهم جنائيا وسياسيا.

وأشار مدير أمن مطروح إلى تراجع أعداد عودة المصريين من ليبيا، بشكل كبير، وعودتها لمعدلاتها الطبيعية منذ حوالى شهر بعد تزايد أعداد العائدين خلال الأزمة التى أعقبت إعدام 21 مصريا على أيدى الجماعات الإرهابية بليبيا.

واستقبل منفذ السلوم، منذ صباح أمس الاثنين وحتى صباح اليوم 98 مصريا عائدين من ليبيا، منهم 41 سبق أن غادروا البلاد بطريقة شرعية، و57 غادروا بطريقة غير شرعية، ليصل إجمالى العائدين من ليبيا، طبقاً لبيانات الوصول والسفر الرسمية بالمنفذ، إلى 37 ألف و72 مصريا، منذ 16 فبراير الماضى.

- عودة 140 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم بينهم 51 غادروا البلاد متسللين

- عودة 235 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم بينهم 122 غادروا البلاد متسللين (تحديث)