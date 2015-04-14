اليوم.. طلاب مدرسة السويس الصناعية المتقدمة يصلون أمريكا

غادر فجر الثلاثاء القاهرة الطلاب أحمد شعبان وأحمد فوزى وتقى محمد كامل بالصف الثانى شعبة البتروكيماويات بمدرسة السويس الصناعية المتقدمة برفقة مشرفتهم البحثية بالمدرسة المهندسة ندى محمد، متوجهين إلى مدينة لويس فيل بولاية كنتاكى الأمريكية، للمشاركة فى مسابقة Vex robotics والتى تنطلق فعالياتها فى صباح الأربعاء 15 / 4 وتستمر حتى السبت 18 أبريل الجارى.

ويشارك الطلاب الثلاثة بمشروع روبوت يقوم بتركيب أعمدة ورفع بعض المكعبات فوق هذه الأعمدة وترجع أهمية الروبوت حسب تصريح المهندسة ندى أنه يستخدم فى الأماكن ذات الخطورة الكبيرة على العمال فى الوصول إليها فى مصانع البترول والأسمدة وغيرها من المواقع الصناعية الكبيرة، يشارك فى المسابقة 450 مشروعاً مقدمة من طلاب المرحلة الثانوية يمثلون 150 دولة.

وقد تمكن طلاب السويس اجتياز كل الاختبارات المؤهلة للمسابقة على مستوى الشرق الأوسط لينالوا شرف تمثيل المحافظة وجمهورية مصر العربية فى المسابقة.

حظى الطلاب قبل سفرهم باهتمام الدكتور محمد يوسف وزير الدولة للتعليم الفنى والتدريب واللواء العربى السروى محافظ السويس، لتشجيعهم ورفع الروح المعنوية لديهم ولأنها مهمة وطنية بالدرجة الأولى تولى محمد عزب مدير عام التعليم الفنى بالسويس سرعة إنهاء إجراءات سفر الطلاب وتذليل كل العقبات التى كادت تقف حائلاً دون سفرهم إلى أن غادر الطلاب محافظة السويس من أمام مدرستهم الصناعات المتقدمة فى حضور عزب ومديرهم المجتهد خالد فهيم وحضور أيضاً أولياء أمور الطلاب.