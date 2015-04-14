أخبار عاجلة

فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وصول 852 راكبا و132معتمرا لميناء نويبع و285 سائحا يغادرون ميناء شرم الشيخ

Google+ Print
وصول 852 راكبا و132معتمرا لميناء نويبع و285 سائحا يغادرون ميناء شرم الشيخ وصول 852 راكبا و132معتمرا لميناء نويبع و285 سائحا يغادرون ميناء شرم الشيخ
قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء نويبع استقبل اليوم السفينة سينا وعلى متنها 90 راكبا منهم 46 معتمرا و1 باص عمرة و2 سيارة و4 تريلا والعبارة ايلة وعلى متنها 378 راكبا منهم 177 معتمرا و4 باص عمرة و5 سيارات، والسفينة بريدج وعلى متنها 5 براد و5 تريلا.

كما غادر الميناء السفينة سينا وعلى متنها 88 راكبا و55 براد و28 تريلا والعبارة ايلة وعلى متنها 256 راكبا منهم 86 معتمرا و2 باص عمرة و1 سيارة والسفينة بريدج وعلى متنها 42 براد و12 تريلا.

وأضاف عبد الرحيم يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة وعلى متنها 330 راكبا و12 شاحنة و1 سيارة والسفينة بريدج وعلى متنها 54 شاحنة والسفينة سينا وعلى متنها 54 راكبا و45 شاحنة.

ويستعد ميناء شرم الشيخ اليوم لمغادرة السفينة السياحية مينرفا وعلى متنها 285 سائحا من مختلف الجنسيات متجهة إلى العقبة.

على جانب آخر يشهد ميناء شرم الشيخ رحلتى مغادرة ووصول السفينة نيوتاليس وعلى متنها 118 سائحا إلى ومن الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية وممارسة الغوص.

كما شهد الميناء بالأمس رحلتى مغادرة ووصول السفينة نيوتاليس وعلى متنها 147 سائحا، ومغادرة اليخت تميست متجها إلى سفاجا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي "

السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي "

السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها

السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها

خالد عبد العزيز: لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب

خالد عبد العزيز: لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب

وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية

وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية