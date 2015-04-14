وصول 852 راكبا و132معتمرا لميناء نويبع و285 سائحا يغادرون ميناء شرم الشيخ

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء نويبع استقبل اليوم السفينة سينا وعلى متنها 90 راكبا منهم 46 معتمرا و1 باص عمرة و2 سيارة و4 تريلا والعبارة ايلة وعلى متنها 378 راكبا منهم 177 معتمرا و4 باص عمرة و5 سيارات، والسفينة بريدج وعلى متنها 5 براد و5 تريلا.

كما غادر الميناء السفينة سينا وعلى متنها 88 راكبا و55 براد و28 تريلا والعبارة ايلة وعلى متنها 256 راكبا منهم 86 معتمرا و2 باص عمرة و1 سيارة والسفينة بريدج وعلى متنها 42 براد و12 تريلا.

وأضاف عبد الرحيم يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة وعلى متنها 330 راكبا و12 شاحنة و1 سيارة والسفينة بريدج وعلى متنها 54 شاحنة والسفينة سينا وعلى متنها 54 راكبا و45 شاحنة.

ويستعد ميناء شرم الشيخ اليوم لمغادرة السفينة السياحية مينرفا وعلى متنها 285 سائحا من مختلف الجنسيات متجهة إلى العقبة.

على جانب آخر يشهد ميناء شرم الشيخ رحلتى مغادرة ووصول السفينة نيوتاليس وعلى متنها 118 سائحا إلى ومن الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية وممارسة رياضة الغوص.

كما شهد الميناء بالأمس رحلتى مغادرة ووصول السفينة نيوتاليس وعلى متنها 147 سائحا، ومغادرة اليخت تميست متجها إلى سفاجا.