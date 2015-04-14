زوجة شهيد المنوفية فى حادث العريش الإرهابى تطالب بالقصاص لزوجها

أكد محمد السيد والد زوجة الشهيد إيهاب سعيد من قوة أمن شمال سيناء والذى استشهد جراء انفجار قسم ثالث العريش نتيجة عميلة من قبل الإرهابيين، أنه متزوج منذ ما يقرب من عام، وزوجته فى طريقها إلى أن تنجب الابن الأول له، وأن الشهيد كان يعيش فى أسرة متوسطة الحال، لأب يعمل "نجار مسلح"، وشقيق يعمل بالقطاع الخاص، ولديه شقيقتان الأولى متزوجة والثانية فى الجامعة، والأم ربة منزل.

من جانبها طالبت زوجة الشهيد القصاص لزوجها وأكدت أن كان دمس الخلق وحسن السمعة بين الناس وكان محافظا على أداء الصلوت فى المسجد "وعمره ماظلم حد أبدا ربنا يرحمه ويحسن إليه بس هو وحشنى أوى وربنا يعوضنى فى ابنه أو بنته القادمة".

واكتفت والدة الشهيد بترديد عبارات "منهم لله اللى عملوا فيك كده يابنى، ربنا يتنقم منهم، خدوك منى يا غالى منهم لله الإرهابيين".

وفى سياق متصل شيع الآلاف من أهالى قرية كفر أبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية جنازة الشهيد إبراهيم رشاد عبد العزيز والذى استشهد جراء انفجار قسم ثالث العريش نتيجة عميلة من قبل الإرهابيين.

وقالت هدى مصيلحى زوجة الشهيد إنها متزوجة من 9 سنوات أنعم الله عليهم بثلاثة أطفال زينب 7 سنوات ومحمد 3 سنوات وياسين 6 شهور وأنه يعمل منذ سنتين فى العريش وغادر منزله الأسبوع الماضى فى آخر إجازة له للاطمئنان على طفله الصغير ياسين لإجرائه عملية.

وأضافت قائلة، اتصل بى على غير العادة قبل استشهاده بلحظات وهو فى عمله ليطمئن على الأولاد وسأل على الأولاد وفجأة سمعت صوت ضرب نار جنبه وقالى اقفلى بسرعة وخلى بالك من العيال وعرفت بعدها بالواقعة وأنه استشهد من التليفزيون.

وطالبت زوجة الشهيد بالقصاص لدم زوجها من قاتليه قائلة حسبى الله ونعم الوكيل فى اللى عملوا كده فى الأبرياء ومنهم لله.