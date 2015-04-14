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غرق طالب بترعة المحمودية فى البحيرة لعدم إجادته للسباحة

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غرق طالب بترعة المحمودية فى البحيرة لعدم إجادته للسباحة غرق طالب بترعة المحمودية فى البحيرة لعدم إجادته للسباحة
تلقى اليوم مركز شرطة دمنهور بالبحيرة إخطارا من شرطة النجدة بوجود غريق بترعة المحمودية أمام قريـة السمانى دائرة المركز.

انتقلت قوات الإنقاذ النهرى وتبين أنه أثناء قيام "على عبد اللطيف عبد الجواد رسلان" طالب ومقيم بقرية طرابمبا دائرة المركز بالاستحمام بمياه الترعة غرق لعدم إجادته للسباحة، وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى دمنهور العام.

وبسؤال والده "عبد اللطيف عبد الجواد رسلان" عامل زراعى ومقيم بذات العنوان قرر بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وتحرر المحضر 3280/2015 إدارى المركز وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بدفن الجثة.

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مصر 365