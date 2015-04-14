5 دقائق يومياً تبعد الشيخوخة نهائياً!

إذا كنت من هواة التدليك والاسترخاء فلماذا تدلكين جسمك وتتركين بشرة وجهك دون تدليك؟

لا تقلقي إذا كنت لا تعرفين الطريقة، فـ"سيِّدتي نت" سيقدمها لك من خلال السطور التالية:

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• ضعي القليل من الزيت على راحة يديك، ثم ابدئي بتدليك الوجه من منطقة الذقن أولاً بحيث تتجه حركات التدليك إلى الخدين مع الصعود تحت الحاجبين ومحاولة شد البشرة نحو الخارج باتجاه الأذنين.

• اتجهي إلى منطقة الجفن بحيث يكون اتجاه التدليك أفقياً بعد ذلك يتم تدليك باقي أجزاء الوجه بطريقة دائرية من أسفل إلى أعلى.

• استمري في التدليك لمدة 5 دقائق يومياً لتشعري براحة كبيرة في وجهك مع نضارة وحيوية غير مسبوقة، كما يمكنك استشارة طبيبة الجلد للتعرف على طريقة التدليك الخاصة بإزالة التجاعيد.

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