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رفض استئناف 15 إخوانيًا متهمًا بالمشاركة فى أعمال العنف بالسويس وتجديد حبسهم

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رفض استئناف 15 إخوانيًا متهمًا بالمشاركة فى أعمال العنف بالسويس وتجديد حبسهم رفض استئناف 15 إخوانيًا متهمًا بالمشاركة فى أعمال العنف بالسويس وتجديد حبسهم
قررت محكمة الاستئناف بالسويس، صباح اليوم الثلاثاء، عدم قبول استئناف 15 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى على قرار حبسهم، كما قررت تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على العنف.

كانت قوات الأمن الوطنى والمباحث الجنائية بالسويس تمكنت من ضبط المتهمين فى شهر يناير وفبراير الماضى على خلفية مشاركتهم بإحداث العنف وتظاهرات تنظيم الإخوان الإرهابى، بموجب قرار من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم.
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