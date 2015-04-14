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تكثيف أمني بسوهاج لضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية‎

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تكثيف أمني بسوهاج لضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية‎ تكثيف أمني بسوهاج لضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية‎

مدير أمن سوهاج

تكثف أجهزة الأمن بسوهاج جهودها لضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية تحت تهديد السلاح بمركز طما.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقي أخطاراً من مركز شرطة طما محمود محفوظ صديق حسين 20 سنة سائق دراجة نارية توك توك – ويقيم بناحية الأربعين -  دائرة المركز بأنه أثناء قيادته دراجته النارية توك توك طلب منه شخصين توصيلهما لقرية مشطا دائرة المركز وبالطريق قاما بالاستيلاء منه علي الدراجة النارية ولاذا بالفرار.

وبعرض صور المسجلين بوحدة المباحث علي المجني عليه تعرف علي المتهمين وهما كل من :- جمال أحمد عبد الفتاح 22 سنة عامل  ومحمد جمال سوداني -  ويقيمان بناحية العتامنه -  دائرة المركز وجاري ضبطهما.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعـة وضبط المتهمين والدراجة النارية المبلغ بسرقتها وحرر عن ذلك المحضر رقم 1549 إداري المركز لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة.

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