رفض طعن “أبو إسماعيل” على حبسه 7سنوات في تزوير جنسية والدته

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، قد قضت بتاريخ 16 أبريل الماضى بسجن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل لمدة 7 سنوات، إثر إدانته بتزوير أوراق جنسية والدته للتحايل على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لخوض المنافسة.

وأصدرت محكمة النقض قبل ذلك حكمًا برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن أبو إسماعيل على حكم حبسه سنة، الصادر ضده لاتهامهم بإهانة القضاء أثناء محاكمته فى قضية تزوير أوراق الجنسية، وأيدت حكم الإدانة.