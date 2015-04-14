سفير مصر في اليابان يبحث مع مسئولين يابانيين سرعة تنفيذ الخط الرابع للمترو

عقد السفير المصرى فى اليابان، اسماعيل خيرت، سلسلة من الاجتماعات خلال الأيام الماضية مع كبار المسئولين فى وزارة الخارجية والوكالة اليابانية للتعاون الدولى “جايكا” للتأكيد على أهمية بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو فى أقرب وقت ممكن، فى ضوء حاجة مصر الملحة لهذا المشروع الحيوى لمواجهة متطلبات النقل للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية فى منطقة الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة.

أضاف “خيرت” أن المرحلة الأولى من الخط الرابع تزيد أهميتها فى ضوء توفيره لوسيلة نقل مباشرة للمصريين والأجانب للمتحف المصرى الكبير بعد افتتاحه.

أشار إلى أن الجانب اليابانى أعرب خلال اللقاءات المختلفة عن استمرار التزامه بتمويل هذا المشروع الهام من خلال اتفاق قرض الين الميسر الذى تم توقيعه عام 2012.

والتقى “خيرت” برئيس شركة “نيبون سيفيك” اليابانية، المنفذة للتصميمات الخاصة بالمرحلة الأولى، حيث قدم رئيس الشركة عرضاً حول التصميمات النهائية للمشروع والتى سلمها للجانب المصرى فى مارس الماضى، مشيراً إلى أن التصميمات الجديدة ستضمن تنفيذ المترو فى نصف مدة الخطوط السابقة وتوفر 10% من تكلفة التنفيذ، وذلك من خلال استخدام تقنيات حديثة تستخدم لأول مرة فى مصر، مضيفاً أن الجهات المعنية فى مصر قد بدأت بالفعل فى تحويل الطرق على مسار المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو.

مسار الخط الرابع لمترو الأنفاق يبدأ من الملك الصالح حتى الهرم ليمتد إلى مدخل مدينة 6 أكتوبر عند تقاطع الطريق الدائرى مع طريق الواحات، كما سيتم ربطه بالخط الأول فى محطة الملك الصالح، وربطه بالخط الثانى فى محطة الجيزة.