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10 فوائد لـ"المرمرية" أهمها محاربة السرطان والزهايمر

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10 فوائد لـ"المرمرية" أهمها محاربة السرطان والزهايمر 10 فوائد لـ"المرمرية" أهمها محاربة السرطان والزهايمر

نبذة عن المرمرية
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>المرمرية من أهم النباتات العشبية التى استخدمت فى الطب القديم، وعرفت بالكثير من الأسماء كالفاقس ولسان الأيل وعيزقان، وتتميز بلونها الأخضر وطعمها المميز.

تعرف على فوائد المرمرية
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>وفى هذا السياق تتحدث الدكتورة ريهام مسلمانى، أخصائية التغذية العلاجية، عن الفوائد الصحية للمرمرية، ومنها:
>1- تساعد المرمرية على تنشيط هرمون الاستروجين للسيدات، ولذلك فتناولها يخفف من آلام الدورة الشهرية وينظمها.
>2- تخفف من الهبات الساخنة التى تشعر بها معظم السيدات أثناء فترة انقطاع الطمث.
>3- تساعد على تنشيط خلايا المخ، وبالتالى تنشط الذاكرة.
>4- تحد من الإصابة بالزهايمر.
>5- تساعد على تقوية الجهاز المناعى، وبالتالى تحد من الإصابة بأمراض الشتاء كنزلات البرد والالتهابات الرئوية.
>6- تحد من الإصابة بالسرطان، وتساعد على قتل الخلايا السرطانية، وخاصة سرطان المعدة والرئة.
>7- تنظيم نسبة السكر فى الدم.
>8- تساعد على شعورك بالراحة والهدوء النفسى.
>9- تحسم عملية الهضم.
>10- تعالج مشاكل اللثة وتحد من الإصابة بالالتهابات.
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