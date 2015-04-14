10 فوائد لـ"المرمرية" أهمها محاربة السرطان والزهايمر

نبذة عن المرمرية

>

>المرمرية من أهم النباتات العشبية التى استخدمت فى الطب القديم، وعرفت بالكثير من الأسماء كالفاقس ولسان الأيل وعيزقان، وتتميز بلونها الأخضر وطعمها المميز. تعرف على فوائد المرمرية

>

>وفى هذا السياق تتحدث الدكتورة ريهام مسلمانى، أخصائية التغذية العلاجية، عن الفوائد الصحية للمرمرية، ومنها:

>1- تساعد المرمرية على تنشيط هرمون الاستروجين للسيدات، ولذلك فتناولها يخفف من آلام الدورة الشهرية وينظمها.

>2- تخفف من الهبات الساخنة التى تشعر بها معظم السيدات أثناء فترة انقطاع الطمث.

>3- تساعد على تنشيط خلايا المخ، وبالتالى تنشط الذاكرة.

>4- تحد من الإصابة بالزهايمر.

>5- تساعد على تقوية الجهاز المناعى، وبالتالى تحد من الإصابة بأمراض الشتاء كنزلات البرد والالتهابات الرئوية.

>6- تحد من الإصابة بالسرطان، وتساعد على قتل الخلايا السرطانية، وخاصة سرطان المعدة والرئة.

>7- تنظيم نسبة السكر فى الدم.

>8- تساعد على شعورك بالراحة والهدوء النفسى.

>9- تحسم عملية الهضم.

>10- تعالج مشاكل اللثة وتحد من الإصابة بالالتهابات.

>

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365