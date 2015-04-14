ضبط 10 لتر بنزين 80 و122 كيلو أسماك مملحةغير صالحة بسوهاج‎

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بسوهاج بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي بإشراف من ضبط كل من :-

أحمد علي محمد 16 سنة تاجر بنزين ويقيم دائرة مركز طما – لقيامه بتجميع كمية من البنزين المدعم لبيعها في السوق السوداء وتم ضبط عدد”10″ لتر بنزين 80 – تحرر عن ذلك المحضر رقم 3601 جنح مركز طما لسنة 2015 .

وأحمد بخيت محمد 52 سنة تاجر أسماك مملحة ويقيم دائرة مركز طما – لحيازته وعرض سلع غير صالحة للأستهلاك الادمي وتم ضبط عدد”58 ” كجم أسماك مملحة – تحرر عن ذلك المحضر رقم 3666 جنح مركز طما لسنة 2015 .

وعدد”65″ كجم أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي – تحرر عن ذلك المحضر رقم 418 جنح قسم الكوثر لسنة 2015 .

> تم التحفظ على المضبوطات .