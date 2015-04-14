أستراليا تنشر 330 جنديًا إضافيًا للقيام بمهام تدريب في العراق

أعلنت السلطات الأسترالية الثلاثاء أن 330 جندياً في طريقهم إلى العراق، حيث سيقومون بمهمة تدريب لمدة عامين ينضمون خلالها إلى فرقة من القوات الجوية والخاصة لمساعدتها على محاربة الجهاديين.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت أن العناصر سيبدأون العمل اعتباراً من غداً الأربعاء من قاعدة التاجي شمال بغداد، إلى جانب مائة جندي من نيوزيلندا.

وأضاف أمام صحفيين أن غالبية هؤلاء الجنود من الكتيبة السابعة المتمركزة في بريزبين، وقال “لن يكون لنا دور قتالي، إنها مهمة تدريب وليست قتال”.

وتابع “أن مهمتنا تقوم على التأكد من أن الحكومة الشرعية في العراق لديها قوة مدربة ومطلعة على قواعد النزاع المسلح لاستعادة السيطرة على الأراضي التي استولى عليها تنظيم الموت (الدولة الاسلامية)”.

ومضى أبوت يقول “ما سنقوم به في قاعدة التاجي شبيه بما يقوم به عدد من الدول الأخرى”، في إشارة إلى المهمة الألمانية في أربيل والإسبانية في بسماية جنوب بغداد.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أمس الإثنين أن التنظيم الجهادي خسر السيطرة عن (25 إلى 30%) من الأراضي في العراق بعد الضربات الجوية التي يشنها التحالف الدولي وهجوم القوات العراقية.

وينتشر قرابة 170 عنصراً من القوات الخاصة الأسترالية في العراق للمساعدة على تدريب القوات العراقية، كما تشارك ثماني مقاتلات من طراز إف/إيه 18 إس متمركزة في الإمارات في الغارات الجوية ضد التنظيم الجهادي.

أ ف ب