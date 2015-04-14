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نجاة رضيع من الموت في حادث تصادم بطريق ” الخارجة- اسيوط ” بالوادي الجديد‎

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نجاة رضيع من الموت في حادث تصادم بطريق ” الخارجة- اسيوط ” بالوادي الجديد‎ نجاة رضيع من الموت في حادث تصادم بطريق ” الخارجة- اسيوط ” بالوادي الجديد‎

أرشيفية

تلقى اللواء نبيل العشري مدير امن الوادى الجديد بلاغًا من نقطة كمين النقب يفيد بتصادم مروع بطريق ” الخارجة- اسيوط ” بالوادي الجديد، حيث تصادم سيارة نقل ثقيل مع سيارة اسعاف رقم 1249 علي مسافة 500 متر من كمين النقب الحدودي كانت متجهة الي منطقة العوينات قادمة من اسيوط مع سيارة اسعاف كانت متجهة الي محافظة اسيوط وكانت تنقل كريم محمد ربيع طفلا رضيعا عمره 52 يوم الي مستشفى اسيوط بسبب اصابته بانسداد معوي ،

واسفر الحادث عن تهشم اجزاء عديدة من سيارة الاسعاف وتبين أن سبب الحادث ،هو قيام مساعد سائق ​ال​سيارة النقل الثقيل بالقيادة بدلا من قائد السيارة الاساسي , وانقذت العناية الالهية الطفل الرضيع من الموت بسبب حادث التصادم وحاول قائد السيارة الهروب من قوات الشرطة بكمين النقب وقام بكسر الصدادة الخاصة بكم​ي​ن النقب الا ان قوات الشرطة نجحت في سحب السلاسل الحديدية وايقاف السيارة النقل قبل هروبها .

 

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