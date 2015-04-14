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نوم عامل في عنبر الشحن يتسبب في هبوط اضطراي لطائرة في سياتل

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نوم عامل في عنبر الشحن يتسبب في هبوط اضطراي لطائرة في سياتل نوم عامل في عنبر الشحن يتسبب في هبوط اضطراي لطائرة في سياتل

اضطرت طائرة تابعة لشركة آلاسكا إيرلاينز متجهة الي لوس انجليس للقيام بهبوط طاريء في مطار منطقة سياتل بعد إقلاعها عندما سمع قائدها صوت استغاثة قادمًا من عنبر الشحن أسفل قمرة القيادة .

وقالت الشركة في بيان أن قائد الطائرة في الرحلة 448 أبلغ عن سماع أصوات خبط أسفل قمرة القيادة بعد الإقلاع من مطار سياتل-تاكوما الدولي جنوبي سياتل بعد ظهر الإثنين.

وقال متحدث باسم المطار إن الطيار سمع أيضًا صراخًا صادرًا من عنبر الشحن.

وعندما عادت الطائرة بسلام بعد أن ظلت في الجو 14 دقيقة عثر على عامل لتحميل البضائع داخل عنبر الشحن الأمامي.

وبعد خروجه أبلغ العامل السلطات أن النوم غلبه اثناء وجوده داخل عنبر الشحن.

وقالت شركة الطيران في موقعها على الانترنت “عامل تحميل البضائع بدا في حالة جيدة ونقل إلي المستشفى كاجراء إحترازي… نحن نجري تحقيقًا في الأمر.”

رويترز

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