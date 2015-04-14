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حريق ضخم يلتهم العشرات من المحال التجارية بسوق الشلاتين الدولي بالبحر الأحمر

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حريق ضخم يلتهم العشرات من المحال التجارية بسوق الشلاتين الدولي بالبحر الأحمر حريق ضخم يلتهم العشرات من المحال التجارية بسوق الشلاتين الدولي بالبحر الأحمر

أرشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمدينة الشلاتين بمشاركة سيارت اطفاء من مدينة مرسي علم، وبمساعدة الأهالي، علي حريق ضخم شب بالسوق التجاري الدولي بمدينة الشلاتين جنوب البحر الأحمر بعد أن إلتهمت العشرات من المحال التجارية دون خسائر بشرية.

وبدء الحريق،في الاشتعال في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، حيث شبت النيران، في احدي المحال التجارية الخشبية، ومع سرعة الرياح أدت إلي تمددها إلي العشرات من المحال الأخري .

وحاول الأهالي السيطرة علي النيران قبل تمددها إلا أن سرعة الرياح كانت أقوي من سيطرتهم، وأعاق الأهالي سوء شبكات الهواتف المحمولة هناك بالإتصال بالحماية المدنية أو النجدة، إلا أن عندما وصلت سيارات الحماية المدنية كانت أمتدت لأكثر من 20 محل تجارى.

وتم الدفع بأمداد من اقرب إدارة حماية مدينة تابعة لمدينة مرسي علم، وتمت بالفعل بمساعدة الأهالي السيطرة علي الحريق دون خسائر في الإرواح، جارى معرفة سبب الحريق، وحصر الخسائر المادية

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