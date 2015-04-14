اليوم.. نظر محاكمة 73 متهمًا في “حرق كنيسة كفر حكيم” بكرداسة‏

تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 73 متهمًا ينتمون لجماعة الإخوان، لتورطهم في إحراق كنيسة كفر حكيم بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013.

يواجه المتهمون اتهامات التجمهر أمام إحدى دور العبادة، وهي كنيسة العذراء مريم بكفر حكيم بكرداسة، بقصد تخريبها والإخلال بالنظام العام، وإشاعة الفوضى، وأضرموا النار فيها، ومنعوا الأهالى من إطفائها، وخربوا المبنى المعد للعبادة وسرقوا محتوياته، وحازوا أسلحة نارية وبيضاء، وكذلك الذخائر الملائمة للأسلحة، علاوة على قطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون.

وأسفرت خسائر الكنيسة المكونة من 5 طوابق عن حرق قاعة مناسبات كاملة، وحجرة القربان، وغرفة الحارس، ومكاتب الكهنة، ومخزن، وسرقة أجهزة تكييف وأجهزة كهربائية، وذلك بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا بينهم مأمور مركز كرداسة.