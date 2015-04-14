شكري يجتمع بوزير خارجية ألمانيا شتانماير

اجتمع سامح شكري وزير الخارجية خلال تواجده في برشلونة مساء مع وزير خارجية المانيا شتانماير.

حيث بحث معه تطورات العلاقات الثنائية وسبل مزيد من تطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية والسياحية ونتائج مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، فضلا عن تبادل الزيارات علي مختلف المستويات بين البلدين .

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي :” ان شكري تناول مع نظيره الإلماني عددا من الملفات الاقليمية الهامة وعلي رأسها الملف الليبي في ظل التطورات الأمنية والسياسية الراهنة، ودعم جهود المبعوث الأممي برناندينو ليون في دفع الحل السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية تحقق الاستقرار وتعكس اختيارات وتطلعات الشعب الليبي. وشدد الوزير شكري علي اهمية التحرك بشكل متزامن علي مستوي دفع الحل السياسي للإمام وقيام الحكومة الليبية بمكافحة الارهاب” .

و اضاف المتحدث انه تم في اللقاء استعراض تطورات الازمة السورية والأوضاع في كل من العراق واليمن وسبل تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط، فضلا عن اهمية اعادة صياغة العلاقات بين الاتحاد الاوروبي ودول جنوب المتوسط بما يعظم المصالح المشتركة للجانبين.