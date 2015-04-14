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شكري يلتقي بوزراء خارجية البرتغال والنمسا والتشيك

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شكري يلتقي بوزراء خارجية البرتغال والنمسا والتشيك شكري يلتقي بوزراء خارجية البرتغال والنمسا والتشيك

سامح شكري وزير الخارجية

التقي سامح شكري وزير الخارجية خلال تواجده في برشلونة للمشاركة في اعمال الاجتماع الوزاري الخاص بمراجعة سياسة الجوار بين الاتحاد الاوروبي ودول جنوب المتوسط اليوم بكل من وزير خارجية البرتغال ووزير خارجية النمسا ووزير خارجية التشيك حيث بحث معهم تطورات العلاقات الثنائية بين والدول الثلاث وسبل تعزيزها في مختلف المجالات ومتابعة نتائج مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي .

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي ان الوزير شكري تناول خلال اللقاءات الثلاث عددا من الملفات الاقليمية الهامة وعلي رأسها الملف الليبي في ظل التطورات الأمنية والسياسية الراهنة، ودعم جهود المبعوث الأممي برناندينو ليون في دفع الحل السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية تحقق الاستقرار وتعكس اختيارات وتطلعات الشعب الليبي. وشدد الوزير شكري علي اهمية التحرك بشكل متزامن علي مستوي دفع الحل السياسي للإمام وقيام الليبية بمكافحة الارهاب. كما تم التشاور حول الاوضاع في اليمن وتطورات القضية الفلسطينية والأزمة السورية. اضاف عبد العاطي ان وزيري خارجية النمسا والبرتغال قد عبرا عن رغبتهنا في زيارة مصر خلال الأسابيع القادمة لمواصلة التشاور حول القضايا الثنائية، آخذا في الاعتبار اهمية ومكانة مصر الاقليمية والرغبة في مزيد من تطوير العلاقات معها. كنا اكد الوزير التشيكي خلال اللقاء تطلعه لاستقبال الوزير شكري في براغ لمواصلة الحديث حول القضايا التي تهم البلدين وتطوير العلاقات بين البلدين.

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