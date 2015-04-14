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مجلس الأمن الدولى يحض الليبيين على التفاوض ويهدد بعقوبات

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مجلس الأمن الدولى يحض الليبيين على التفاوض ويهدد بعقوبات مجلس الأمن الدولى يحض الليبيين على التفاوض ويهدد بعقوبات
حض مجلس الأمن الدولى أمس الاثنين المشاركين فى المفاوضات حول ليبيا على "الاتفاق على حكومة وحدة وطنية من اجل انهاء الأزمة" وهدد بفرض عقوبات على مثيرى الاضطرابات.

وفى بيان تبنوه بالاجماع، اخذ اعضاء مجلس الامن ال15 علما بالحوار الاثنين فى العاصمة الجزائرية وقالوا انهم "ينتظرون بفارغ الصبر الجولة المقبلة من الحوار الليبى المقررة فى المغرب فى 15 إبريل".

وأعربوا عن "قلقهم الشديد حيال استمرار العنف" فى ليبيا وطلبوا من جميع المتحاربين وضع حد للاعمال العدائية.

وذكروا فى هذا المجال بان مجلس الامن "مستعد لفرض عقوبات على الذين يهددون السلام والاستقرار والأمن فى ليبيا او الذين يقفون عقبة امام المرحلة الانتقالية" فى البلاد.

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مصر 365