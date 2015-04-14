تناول الطعام بالمطاعم مرة واحدة أسبوعيًا يرفع ضغط الدم بنسبة 6%

كشفت صحيفة "الديلى ميل" البريطانية عن نتائج خطيرة، وذلك وفقًا لدراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من الجامعة الوطنية بسنغافورة، حيث أشارت إلى أن الأشخاص الذين يعتادون على تناول الطعام خارج المنزل غالبًا ما يصابون بارتفاع فى ضغط الدم.

وكشفت نتائج الدراسة التى شملت 501 طالب جامعى، تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا أن تناول الوجبات السريعة أو تناول الطعام بالمطاعم مرة واحدة أسبوعيًا يرفع فرص الإصابة بفرط ضغط الدم بنسبة 6%، وكلما زادت المرات التى يتناول فيها الشخص الطعام خارج المنزل ارتفعت فرص هذه المخاطر.

وأضاف الباحثون أن تناول الطعام خارج المنزل يرتبط أيضًا بزيادة السعرات الحرارية التى يحصل عليها الإنسان، وكما يزيد من مستويات الدهون المشبعة وكمية الملح التى يحصل عليها الإنسان، وهو ما يعد أمرًا خطيرًا للغاية.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبيةHypertension .