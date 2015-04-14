حوض المطبخ المكان الأكثر تلوثا بالجراثيم بالمنزل.. والخلاط والإسفنجة أكثر

تنتشر الملايين من الجراثيم والميكروبات فى كل مكان حولنا، وتسبب أنواعًا عديدة من الأضرار، منها مشاكل صحية خطيرة ولكن يبالغ البعض فى الخوف منها، ولذا نقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز الخرافات المتعلقة بالجراثيم الموجودة داخل المنزل، وذلك حسبما نشر مؤخرًا عبر موقع "رعاية الصحة" الأمريكى.

وكشف التقرير عن أن حوض المطبخ ليس هو المكان الأكثر تلوثًا داخل المنزل كما يعتقد الكثيرون، ويؤكد ذلك تقرير منظمة الصحة العامة والسلامة "NSF" الذى نشرته مؤخرًا، وأكد الباحثون أن أكثر الأماكن احتواءً على الجراثيم داخل المطبخ هى طاولة تقطيع اللحوم والخلاط وأداة فتح المشروبات الغازية وليس حوض الغسيل كما يعتقد البعض.

وتابع التقرير أن الإسفنجة ليست هى الوسيلة الأكثر أمانًا من الناحية الصحية لتنظيف المطبخ، وهى لا تساهم غالبًا فى تنظيف الأسطح وطاولة الطعام كما نعتقد، نظرًا لأنها تحتوى على ملايين البكتيريا، ولذا يفضل استخدام المناديل الورقية، وإذا أصر الشخص على استخدام الإسفنجة فيجب التأكد من تنظيفها يوميًا ووضعها داخل الميكروويف للحصول على أفضل النتائج، خاصة أنه يقتل قدرًا كبيرًا جدًا من البكتيريا الموجودة بها.

وأضاف التقرير أن الصابون المضاد للبكتيريا لا يتفوق على الصابون العادى حسبما يعتقد الكثيرون، وذلك حسب تقرير نشر مؤخرًا عبر موقع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA"، وخاصة أنها تحتوى على بعض الكيماويات التى قد تسبب أضرارًا على صحة الإنسان لأننا لم ننته من دراستها بعد.