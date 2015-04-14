بالفيديو - الزمالك ضد طولان .. تفوق تاريخي وخسارة بالـ5

يستعد الزمالك لخوض مواجهة جديدة أمام لاعبه ومدربه السابق حلمي طولان والذي يتفوق عليه الفارس الأبيض تاريخيا.. ولكنه يبحث عن فوز غائب من أربع سنوات ضد مدرب سموحة الحالي.

متصدر الدوري نادي الزمالك يحل ضيفا يوم الثلاثاء على فريق سموحة باستاد الإسكندرية في مباراته رقم 16 أمام طولان والتي يسعى من خلالها تأكيد تزعمه لجدول الترتيب، والحفاظ على فارق النقاط مع إنبي والأهلي.

الزمالك يتفوق تاريخيا في مبارياته أمام حلمي طولان صاحب الـ65 عاما والذي واجه القلعة البيضاء مع ستة أندية مختلفة حتى اللحظة.. وسيكون سموحة هو الفريق السابع.

الأبيض هزم طولان من قبل 7 مرات وخسر أمامه 4 مباريات.. وعلى الرغم من هذا التفوق إلا أن الفارس الأبيض لم يهزم مدرب سموحة منذ مباراته التاريخية موسم 2010-2011، والتي قلب فيها النتيجة من تأخر إلى فوز في اللحظات الأخيرة أمام نادي بتروجيت.

تلك المباراة، والتي تعد إحدى أهم مباريات الـ"عودات" أو الـ"Comebacks" في تاريخ الكرة المصرية، شهدت أخر فوز للزمالك على حلمي طولان حين كان مديرا فنيا للفريق البترولي.

البداية

بداية مواجهات الزمالك-طولان كانت موسم 2002-2003 حين تولى الأخير قيادة فريق حرس الحدود العائد للدوري الممتاز بعد غياب أربعة عقود تقريبا.

هذا الموسم، الفارس الأبيض توج ببطولة الدوري بعد أشهر قليلة من رفعه كأس دوري أبطال إفريقيا في استاد القاهرة على حساب الرجاء المغربي.. ولكنه لم يستطع هزيمة حرس الحدود.

الدور الأول فاز الحدود 2-1 بالإسكندرية.. وانتهى لقاء الدور الثاني بالتعادل 1-1.

الموسم التالي سجل حسام حسن في الإسكندرية هدف انتصار الزمالك في الدور الأول.. وانتهى لقاء القاهرة بالتعادل 1-1 للموسم الثاني على التوالي.

في موسم 2004-2005 فاز كل فريق على ملعبه.. 2-1 للزمالك في الدور الأول، وسجل عبد الحميد بسيوني هدف الحدود الوحيد في مباراة الدور الثاني.

موسم 2005-2006 كان الأخير لطولان مع الحدود.. ولكنه شهد الفوز الأكبر للأخير في تاريخه على الزمالك.. خمسة أهداف سكنت شباك الثنائي عبد الواحد السيد ومحمد عبد المنصف يوم 20 سبتمبر 2005.. سجل نجم الزمالك الحالي أحمد عيد عبد الملك هدف فريقه الخامس وقتها.

لقاء الدور الثاني فاز به الزمالك بهدف المعتز بالله إينو.

بورسعيد

بعد 3 انتصارات وخسارة وحيدة له أمام الزمالك في الإسكندرية، انتقل طولان لمدينة ساحلية أخرى هي مدينة بورسعيد من أجل قيادة النادي المصري موسم 2007-2008.

ومع الأخير، خسر طولان أمام الزمالك بنتيجة اعتبارية 2-0 في بورسعيد بقرار من لجنة المسابقات بعد أحداث شغب قامت بها جماهير المصري في الدقائق الأخيرة من المباراة، والتي كان يتسيدها الفارس الأبيض منذ البداية بهدف شريف أشرف بعد أول سبع دقائق.

الاتصالات ورباعية الزمالك

الموسم التالي تولى طولان تدريب فريق المصرية للاتصالات.. واصطدم بالزمالك في الجولة الرابعة من البطولة.

وعلى الرغم من تقدم فريقه بهدفين أحرزهما وائل رياض وطارق السيد حتى الدقيقة 43، إلا أن الزمالك قلب الطاولة عليه وهزمه 4-2 بأهداف الرباعي جمال حمزة، محمود فتح الله، مصطفى جعفر ومحمود سمير.

لقاء الدور الثاني عدل فيه أحمد جعفر (مهاجم الزمالك بعد ذلك) النتيجة للاتصالات 1-1 بعد هدف أحمد مجدي، وانتهت المباراة بهدف لكل فريق.

بتروجيت ولقاء السويس المجنون

موسم 2010-2011 شهد صداما جديدا بين الزمالك وطولان.. الأخير كان يقود نادي بتروجيت.

في ثاني لقاءات الموسم فاز الزمالك على بتروجيت في القاهرة بهدفين دون رد أحرزهما عمرو ذكي ومحمود عبد الرازق شيكابالا.

ثم كان الموعد مع مباراة تاريخية لا تنسى للزمالك في السويس حين حل ضيفا على النادي البترولي يوم 20 إبريل 2011.

صاحب الأرض متقدم بهدف كمال علي.. انتهى الوقت الأصلي للمباراة رسميا.. حلمي طولان على وشك اقتناص ثلاث نقاط غالية من الزمالك متصدر الترتيب.

لكن الساحر الأسمر شيكابالا كان له رأي أخر.. في الدقيقة 92 حول كرة عرضية داخل منطقة جزاء بتروجيت ترجمها حسن مصطفى داخل الشباك.. بعدها بثوان قليلة، انطلق "شيكا" من الناحية اليمنى قرب منطقة جزاء النادي البترولي وأرسل كرة عرضية حولها أحمد جعفر برأسه إلى هدف ثاني قاتل للزمالك.

هزيمة المعلم

طولان ثأر من هذه الهزيمة بفوز مماثل على الزمالك موسم 2011-2012 مع فريق اتحاد الشرطة.

فبعد أن تقدم أحمد حسن من ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة 7 تحت أنظار مدربه حسن شحاتة، تمكن الشرطة من قلب النتيجة بهدفين سجلهما صلاح عاشور ومعروف يوسف.

الصدام الأخير

أخر مباراة لطولان أمام الزمالك كانت الموسم الماضي مع فريق طلائع الجيش والذي تولى قيادته من أجل إبقاؤه في الدوري الممتاز وتفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية.

واستطاع طولان مع الجيش أن يفرض التعادل على الزمالك في مواجهة الدور الثاني.. تقدم حسن يوسف للجيش وعدل النتيجة دومينيك دا سيلفا لتنتهي المباراة 1-1.