الأهلي والأسيوطي .. 3 تحديات في وجه جاريدو

3 تحديات في وجه الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للنادي الأهلي في مهمة الأسيوطي بالدوري المصري.

الأسيوطي يحل ضيفا على الأهلي ضمن الجولة الـ25 من الدوري المصري على ملعب بتروسبورت.

الأهلي يدخل اللقاء بعد تعادل أمام الإسماعيلي رفع رصيده إلى النقطة 40 في المركز الثالث.

بينما يحتل الأسيوطي المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط نفس عدد نقاط دمنهور صاحب المركز الأخير.

** التحدي الأول - "نتيجة واحدة فقط"

عنق زجاجة فلا بديل عن الفوز من أجل مواصلة المشوار، هكذا يدخل جاريدو لقاء الأسيوطي.

جاريدو تحدث عن فقدان النقاط الكثيرة للأهلي وأخرها التعادل أمام الإسماعيلي ليؤكد أن الفريق يدخل مرحلة نهائي كؤوس الآن.

مرحلة اتفق عليها وائل جمعة مدير الكرة بالنادي، إذ تحدث لـFilGoal.com قائلا: "سنلعب أمام الأسيوطي على الفوز فقط لا غير".

وأضاف " غير مسموح الآن فقد أي نقاط مرة أخرى خلال المباريات المتبقية".

طالع - قائمة الأهلي أمام الأسيوطي

فهل ينجح جاريدو في قيادة الأهلي لتحقيق المطلوب أم للأسيوطي كلمة أخرى؟

** التحدي الثاني - نقطة الضعف

طوال مباريات الأهلي السابقة سواء في الدوري المصري أم دوري أبطال إفريقيا وقبلها كأس الكونفيدرالية، ظهرت نقاط ضعف عديدة في صفوف الفريق.

نقاط ضعف بالتحديد في التمركز الخاطئ للاعبي الفريق في الأدوار الدفاعية.

أخطاء دفاعية بالجملة كلفت الفريق العديد والعديد من الأهداف التي تأتي دائما بنفس الطريقة عن طريق استغلال العمق وسوء التمركز.

خالد جلال المدير الفني للأسيوطي تحدث لـFilGoal.com في حوار مطول عن اللقاء.

وسلط خالد جلال الضوء على نقطة ضعف الأهلي قائلا: " نقطة ضعف الأهلي في التمركز الخاطئ للاعبيه في الأدوار الدفاعية.. هذا ما نأمل في استغلاله خلال اللقاء".

وعن نقاط أفضلية الأهلي، قال: " الأهلي لديه العديد من مفاتيح اللعب، لهذا علينا التعامل بحرص مع الثلاثي وليد سليمان وعبد الله السعيد ومؤمن زكريا، نقطة قوة الأهلي".

أقرا - الحوار بالكامل بالضغط هنا

فهل تنجح تعليمات جاريدو في منع تكرار الأخطاء الدفاعية أم سيستفيد الأسيوطي مما هو قد يكون منتظر من أخطاء؟

** التحدي الثالث .. نهاية الحلم

الأهلي يواجه الأسيوطي ثم دمنهور في الوقت الذي يواجه فيه الزمالك المتصدر فريقي سموحة والاتحاد السكندري.

الزمالك في الصدارة بفارق 8 نقاط كاملة عن الأهلي مع مباراة مؤجلة لكل فريق.

على الورق وبالنظر إلى جدول المسابقة ستجد أن مواجهات الزمالك المقبلة وبالتحديد في الجولتين المقبلتين أصعب من مواجهات الأهلي.

ومن هنا فأي خسارة نقاط للأهلي قد تعني نهاية الحلم بالعودة والتتويج بلقب الدوري مع وضع الأبيض قدما على منصة التتويج.

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فهل ينهي الأهلي بقيادة جاريدو مهمة الأسيوطي بنجاح أم النهاية تقترب؟