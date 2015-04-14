اليوم.. كلية التجارة بجامعة سوهاج تحتفل بخريجيها

تنظم، اليوم الثلاثاء، كلية التجارة بجامعة سوهاج حفل تخرج الفرقة الرابعة من طلابها، تحت رعاية الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج.

وقال رئيس الجامعة إن هذا الاحتفال يأتى فى إطار اهتمام الجامعة بالناحية المعنوية للطلاب، ورسم الفرحة على وجوههم وخلق حافز للطلاب الجدد حتى يجتهدوا أكثر فى العملية التعليمية ليكونوا غدا خريجين أمثال أقرانهم من خريجى الحفل.

وأشار الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أهمية تلك الاحتفالات لدى الطلبة والطالبات من خريجى الجامعة، حيث إنها قادرة على زيادة الانتماء لديهم نحو جامعتهم وكليتهم بعد التحاقهم بسوق العمل.

وأكد الدكتور ممدوح الرشيدى عميد الكلية أن الاحتفالات والأنشطة هى بداية العمل الخارجى، وأنها تساعد على بناء شخصية مستقلة لكل طالب مشارك بها.

ومن جانبهم أعرب محمد موسى حماد، وأسماء صلاح الدين، ومحمد محسن محمود، ومريم محمود القائمين على تنظيم الاحتفال عن بالغ تقديرهم للدعم الذى قدمته الجامعة لهم خلال مشوار دراستهم، لاسيما أن الاحتفال والتكريم الذى يعد تاجا فوق رؤوسهم سيكون له مفعول السحر فى حياتهم العملية القادمة.