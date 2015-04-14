اليمن: وقف إنتاج وتصدير الغاز المُسال



> أعلنت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المُسال، اليوم الثلاثاء، رسمياً “حالة القوة القاهرة” في مرفأ التصدير ومحطة الإنتاج بسبب تدهور الأمن.

وأضافت الشركة في بيانٍ على موقعها الإلكتروني: “نظراً لتواصل التدهور الأمني حول منطقة بلحاف، قررت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المُسال، وقف جميع عمليات إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المُسال والبدء في إجلاء موظفي الموقع”.

قوة قاهرة

> وقال البيان، إنه نتيجة للوضع الحالي، أعلنت الشركة “حالة القوة القاهرة لمختلف الأطراف المعنية”.

وأضاف أن الشركة ستستمر في “تتبع الوضع عن كثب في المحطة والمناطق المجاورة”.

يذكر أن الشركة اضطرت قبل أسبوع، إلى وقف تشغيل إحدى وحدات الإنتاج بسبب القتال الدائر.

رويترز