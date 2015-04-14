القبض على عاطل بحوزته 500 قرص مخدر بمحطة سكة حديد سيدى جابر بالإسكندرية

تمكن النقيب محمود هلال محمود ضابط مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد سيدى جابر بالإسكندرية من القبض على "عبدالفتاح. ج. ع"، 32 سنة، عاطل، مقيم بالإسكندرية، بعد الاشتباه به أثناء تواجده بمحطة سكك حديد غبريال وبحوزته 500 قرص من عقار أموتريل المدرج بجداول المواد المخدرة ومبلغ مالى 145 جنيها وهاتف محمول، وسلاح أبيض عبارة عن "مطواة قرن غزال".

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للأقراص بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة اتجاره فى الأقراص المخدرة والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس، فتم إخطار اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 5/108 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد سيدى جابر وتم إرساله بالمتهم والمضبوطات لقسم شرطة ثان الرمل لقيده وعرضه على النيابة.