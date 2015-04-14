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ضبط 4 قطع أسلحة نارية وقضيتى مواد مخدرة وإعدام 18 كلبا ضالا بالمنيا

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ضبط 4 قطع أسلحة نارية وقضيتى مواد مخدرة وإعدام 18 كلبا ضالا بالمنيا ضبط 4 قطع أسلحة نارية وقضيتى مواد مخدرة وإعدام 18 كلبا ضالا بالمنيا
شنت الأجهزة الأمنية بالمنيا حملة مكبرة أمس لضبط الخارجين عن القانون والسلاح غير المرخص، وتمكنت الحملة من ضبط 4 قطع أسلحة بدون ترخيص؛ وهى عبارة عن 4 قطع فرد خرطوش محلى الصنع بحوزة 4 متهمين بالمنيا، بالإضافة إلى 5 طلقات نارية.

كما تمكنت الحملة من تنفيذ 563 حكما قضائيا عبارة عن 5 جنايات و165 حبسا جزئيا و25 حبس مستأنف و253 غرامات جزئية و7 غرامات مستأنفة و108 مخالفات و2315 محصلات مالية، فيما تمكنت مباحث المرور من ضبط وتحرير 2248 مخالفة مروية و55 دراجة بخارية.

بينما تمكنت الحملة من القبض على "ياسر.ف" 31 سنة عاطل من بنى مزار بحوزته 243 قرصا مخدرا مختلف الأنواع، و"أسامة.ع" 28 سنة جزار من المنيا بحوزته 105 تذاكر لمسحوق الهيروين المخدر تزن 100 جرام، بقصد الاتجار فيما تم ضبط 116 مخالفة مرافق عامة عبارة عن 24 محضر إشغال طريق و62 إزالة إدارية فورية و18 إعدام كلاب ضالة و9 باعة جائلين و3 محاضر بيئة.

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مصر 365