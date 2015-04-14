اليوم.. أولى جلسات محاكمة 5 متهمين بـ"ألتراس ربعاوى"

تنظر، اليوم، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، أولى جلسات محاكمة 5 متهمين من عناصر جماعة الإخوان، لتشكيلهم خلية إرهابية تحت مسمى ''ألتراس ربعاوى'' للاعتداء على المنشآت العامة والحكومية والممتلكات الخاصة وتخريبها وإحراقها.

يذكر أن المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر، بإحالة 5 متهمين من عناصر جماعة الإخوان المسلمين للمحاكمة الجنائية، لتشكيلهم خلية إرهابية تحت مسمى ''ألتراس ربعاوى'' للاعتداء على المنشآت العامة والحكومية والممتلكات الخاصة وتخريبها وإحراقها.

ووجه لهم النائب العام، تهمة إحراق مبنى هيئة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، وبرج اتصالات هاتفية تابع لإحدى شبكات الهاتف المحمول.