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ضبط 70 محكوما عليه و79 حالة اشتباه و241 مخالفة مرورية بشمال سيناء

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ضبط 70 محكوما عليه و79 حالة اشتباه و241 مخالفة مرورية بشمال سيناء ضبط 70 محكوما عليه و79 حالة اشتباه و241 مخالفة مرورية بشمال سيناء
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، اليوم، فى بيان أمنى لها عن القبض على 70 محكوما عليه بينهم "ك.م.ف" المطلوب للتنفيذ عليه فى قضية غيابياً بالسجن المشدد ثلاث سنوات و23 محكوما عليه فى جنح الحبس الجزئى و10محكوم عليهم فى جنح الحبس المستأنف و26 محكوما عليه فى جنح الغرامات الجزئية و10محكوم عليهم فى جنح المخالفات .

وتمكن ضباط قسم مباحث بالاشتراك مع إدارة التموين من ضبط 4 قضايا تموينية، وفحصت الخدمات الأمنية المعينة بكمائن صدر حيطان، النسيلة، التمد، النقب، بالمنطقة الجنوبية، و79 حالة اشتباه من خلال فحص السيارات المارة، وقد تم فحصهم وصرفهم كما تم ضبط 241 مخالفة مرورية متنوعة.

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مصر 365

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