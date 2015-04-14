مسئولة أممية : تنظيم داعش وبوكو حرام تستخدم العنف الجنسي تكتيك رعب تجاه المدنيين

أعلنت الأمم المتحدة أن المجموعات المتطرفة مثل ” داعش ” في سوريا والعراق ، وبوكو حرام في نيجيريا ، تستخدم العنف الجنسي “تكتيك رعب” تجاه المدنيين.

ونقلت قناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية اليوم الثلاثاء ، عن تقرير أعده مكتب زينب بانجورا المسؤولة في الأمم المتحدة عن العنف الجنسي في النزاعات المسلحة ، أن تنظيم داعش الإرهابي ومجموعة بوكو حرام و”جبهة النصرة” وحركة الشباب الصومالية ، وكذلك تسعة جيوش أخرى أو ميليشيات على لائحة سوداء للمنظمات المتهمة باللجوء إلى العنف الجنسي.

وأشار التقرير الذي سيرفع إلى مجلس الأمن غدا الأربعاء إلى أن ” عام 2014 تميز بمعلومات مؤلمة جدا عن حالات الاغتصاب والرق الجنسي وزيجات بالإكراه مسؤولة عنها مجموعات متطرفة ، وأحيانا في إطار تكتيك الرعب” في سوريا والعراق ونيجيريا والصومال أو مالي.

وأضاف التقرير أن “العنف الجنسي هو جزء من استراتيجية يطبقها تنظيم داعش الارهابي ، وتقوم على نشر الرعب وقمع الأقليات الاثنية والدينية وإلغاء مجموعات بكاملها تعارض أيديولوجيته”.

وتستهدف أعمال العنف هذه خصوصا نساء وفتيات من الأقلية اليزيدية تتراوح أعمارهن بين 8 و35 عاما ، حسب ما جاء في التقرير الذي أشار إلى أن ” تنظيم داعش يستعمل في إطار استراتيجية التجنيد الوعد بمنح المجند امرأة أو فتاة”.

وفي سوريا ، تحدثت الأمم المتحدة عن “ارتفاع كبير في الحالات التي سجلت عن العنف الجنسي ارتكبتها مجموعات إرهابية، خصوصا تنظيم داعش منذ منتصف عام 2014″.

وفي نيجيريا ، أشار التقرير إلى أن “الزواج بالإكراه والرق وبيع النساء والفتيات المختطفات تحتل مركزا رئيسيا في أيديولوجية بوكو حرام”.

وجاء نشر هذا التقرير مع الذكرى السنوية الأولى لخطف بوكو حرام أكثر من 200 طالبة في شيبوك بنيجيريا 14 أبريل 2014.

أ ش أ