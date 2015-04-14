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"الكهرباء": تشديد الاختبارات الفنية على لمبات الليد وراء تأخر توزيعها

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"الكهرباء": تشديد الاختبارات الفنية على لمبات الليد وراء تأخر توزيعها "الكهرباء": تشديد الاختبارات الفنية على لمبات الليد وراء تأخر توزيعها
كشفت الدكتورة سلوى محمود مدير وحدة الطاقة بالشركة القابضة لكهرباء ، عن أن وزارة الكهرباء تحرص على إجراء عدد من الاختبارات الفنية قبل توزيع لمبات الليد على المواطنين ضمن حملة الـ10 ملايين لمبة ليد، للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

وأضافت مدير وحدة الطاقة بالشركة القابضة لكهرباء مصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تكثيف الاختبارات الفنية على اللمبات التى يتم توريدها للوزارة من أهم أسباب تأخر الانتهاء من توزيع الـ10 ملايين لمبة.

وأشارت الدكتورة سلوى محمود، إلى أنه تم توريد ما يقرب من مليون و100 ألف لمبة ليد على شركات توزيع الكهرباء الـ9، لافتة إلى أنه تم توزيع ما يقرب من 600 ألف لمبة منها على المواطنين.

وأوضحت أن لمبات اللبد التى توزعها الوزارة تتاح للمواطنين بسعر التكلفة وبالتقسيط على 24 شهراً، موضحة أن المرحلة المقبلة ستشهد تقديم كل التيسيرات المواطنين، ليتمكنوا من الحصول على لمبات الليد لتحقيق الهدف منها قبل بدء الصيف.


>- الفرق بين لمبات الليد الأصلية و"المغشوشة"

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مصر 365

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