التنظيم والإدارة: بدء تسليم أوائل دفعة 2013 خطابات تعيينهم اليوم

قالت فوزية حنفى، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الجهاز سينتهى من إجراءات تسليم خطابات تعيين أوائل الخريجين دفعة 2013 بالكليات العادية، 20 أبريل الجارى.

وأضافت رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الجهاز سيقوم، اليوم الثلاثاء، بتسليم أوائل كليات الخدمة الاجتماعية والألسن والاقتصاد المنزلى والسياسة والاقتصاد على مستوى الجمهورية خطاباتهم.

وأوضحت رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أنه سيتم، غدا الأربعاء 15/4/2015، تسليم كليتى الآداب والآثار، والخميس 16/4/2015 كليتى الحقوق والسياحة والفنادق، والأحد 19/4/2015 كليتى العلوم ورياض الأطفال، والاثنين 20/4/2015 أكاديميتى السادات والفنون.

وأشارت رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إلى أن الجهاز سلم منذ الأحد الماضى 5 أبريل خطابات أوائل الخريجين لكليات التجارة والتكنولوجيا والتنمية "الكفاية الإنتاجية"، والحاسبات والإعلام ودار العلوم، والهندسة والتخطيط العمرانى، والتعليم الصناعى والفنون الجميلة والفنون التطبيقية، وكليات التربية بأنواعها وكلية البنات جامعة عين شمس وكليتى الطب البيطرى والزراعة.

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