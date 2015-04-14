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"التعليم" تجرى استطلاع رأى الطلاب حول استبدال الكتاب المدرسى بـ"CD"

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"التعليم" تجرى استطلاع رأى الطلاب حول استبدال الكتاب المدرسى بـ"CD" "التعليم" تجرى استطلاع رأى الطلاب حول استبدال الكتاب المدرسى بـ"CD"
كلف الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بإجراء استطلاع رأى لكل من الطلاب بالمدارس الخاصة والرسمية للغات وأولياء أمورهم والمعلمين حول استبدال الكتاب المدرسى بـ"CD".

وقال وزير التربية والتعليم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الهدف من تطبيق هذا النظام هو تقليل حجم المصروفات التى يتكلفها ولى الأمر عند سداده مصروفات الكتب الدراسية، مشددا على أن استبدال الكتاب بـ"السى دى" لا بد من موافقة ولى الأمر وتوقيعه على إقرار بأن ابنه لن يحتاج إلى الكتاب المدرسى.

وحصل اليوم السابع" على صورة من استمارة استطلاع الرأى التى أرسلتها وزارة التربية والتعليم إلى المديريات التعليمية، وتكونت من 27 مادة لجميع الصفوف وأمام كل مادة فرص الاختيار للطالب بين رغبته فى الاستبدال من عدمه.

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