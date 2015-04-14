أسامة هيكل: 15 مولدا كهربائيا يعيدون الحياة لمدينة الإنتاج الإعلامي بينهم 8 لوزارة الكهرباء

قال أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي إن المدينة استقبلت خلال الساعات الماضية 15 مولدا كهربيا، بينهم 8 مولدات دفعت بهم وزارة الكهرباء لتغذية خطوط المدينة الداخلية واستديوهات القنوات المختلفة لإعادة الحياة إلى طبيعتها في المدينة لحين استئناف المد الكهربي عبر الخطوط الطبيعية.

وأضاف هيكل :” أنه تم السماح للقنوات بالاستعانة بمولدات من خارج المدينة، وبالفعل دخل حوالي 7 مولدات لقنوات مختلفة، مما سيؤدي إلى استقرار كافة القنوات بحلول الصباح ” .

وأشار إلى أنه أجرى اتصالاته بوزارة الكهرباء التي وعدت بالعمل على استعادة التيار الكهربي في أسرع وقت علما بأن التفجيرات استهدفت برجي كهرباء ضغط عالي على الخطين الرئيسيين المغذيين لمدينة الإنتاج الإعلامي وعلى بعد 4 كيلومترات منها، مما أدى إلى إنهيار برج بشكل كامل فيما مال البرج الآخر عن موضعه الطبيعي.

وأوضح هيكل أن اختيار البرجين يدل على أن منفذ هذا العمل الإرهابي مخطط له بشكل مسبق وشارك فيه أشخاص يعلمون جيدا أهمية البرجين لمدينة الإنتاج الإعلامي.

أ ش أ