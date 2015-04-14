بالفيديو..التقرير الأولى للحماية المدنية عن تفجير برجى مدينة الإنتاج الإعلامى

حصل "اليوم السابع" على المحاور الأساسية للتقرير الأولى الذى أعدته إدارة الحماية المدنية عن تفجير برجى كهرباء مدينة الإنتاج الإعلامى، الذى أسفر عن انقطاع الكهرباء بالكامل بالمدينة وانقطاع البث عن جميع القنوات.

وجاء بالتقرير أن إرهابيين زرعوا 8 عبوات ناسفة أسفل برجى كهرباء مدخل النايل سات بمحيط الإنتاج الإعلامى، وهما يبتعدان 4 كيلو مترات عن المدينة، كشف عن أن عناصر تخريبية تسللت خلسة إلى موقع البرجين، وقاموا بزرع 4 عبوات ناسفة أسفل كل قاعدة من القواعد الأربعة لكل برج من الأبراج بمجموع 8 عبوات ناسفة، انفجرت 7 منها، ما أدى إلى انهيار تام لأحد الأبراج، وانهيار جزئى للبرج الأخير نتيجة لعدم انفجار أحد القنابل الـ8 التى تم زرعها.

وتضمن التقرير أيضا أن البرج الثانى لم ينهار لعدم انفجار كامل القنابل الأربعة فى قواعده حيث انفجرت ثلاث فقط وتم إبطال قنبلة رابعة بمعرفة رجال الحماية المدنية، الأمر الذى أدى إلى انهيار جزئى للبرج وعدم سقوطه بالكامل.

كانت الحماية المدنية بأكتوبر قد تلقت بلاغاً بانهيار برج كهرباء بمدينة الإنتاج الإعلامى، ما تسبب فى انقطاع البث بالكامل عن المدينة، وانتقل على الفور خبراء المفرقعات وعدد من سيارات الإطفاء إلى محيط الحادث.



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تفجير برجى كهرباء بمحيط "الإنتاج الإعلامى"



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آثار انفجار برجى الكهرباء بمدينة الإنتاج الإعلامى



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أحد الأبراج التى تم تفجيرها على يد إرهابيين



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قوات الأمن خلال انتقالها لموقع الحادث



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أسامة هيكل رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى



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أسامة هيكل خلال تتبعه لحادث انفجار برج كهرباء الإنتاج الإعلامى



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انقطاع الكهرباء عن مدينة الإنتاج الإعلامى وانقطاع البث عن جميع القنوات



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الإعلاميون خلال تواجدهم بمحيط مدينة الإنتاج الإعلامى



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غلق الطرق المؤدية لمحيط انفجار برجى الكهرباء بمدينة الإنتاج الإعلامى



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قوات الحماية المدنية تدفع بسيارتها لمحيط حادث انفجار برجى كهرباء بالإنتاج الإعلامى



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آثار انفجار محول كهرباء مدينة الإنتاج الإعلامى



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قوات الأمن تطوق مدينة الإنتاج الإعلامى بعد العثور على عبوة لم تنفجر



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قوات الأمن خلال تمشيطها لمحيط الانفجار



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خبراء المفرقعات ينجحون فى تفجير عبوة ثانية بمدينة الإنتاج



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المصورين خلال تغطيتهم لحادث تفجير برجى كهرباء بالإنتاج الإعلامى



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رجال المفرقعات يمشطون محيط مدينة الإنتاج الإعلامى



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المعمل الجنائى خلال معاينته لآثار تفجير برجى الكهرباء بالإنتاج الإعلامى



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جانب من معاينة آثار انفجار برجى كهرباء بمدينة الإنتاج الإعلامى



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آثار تفجير برجى الكهرباء بمدينة الإنتاج



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جانب من معاينة المعمل الجنائى لحادث تفجير برجى كهرباء بمدينة الإنتاج



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جانب من معاينة المعمل الجنائى للحادث

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