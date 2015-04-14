بالفيديو..انتهاء عمليات التمشيط بعد 3 ساعات من انفجار محيط "الإنتاج الإعلامى"

انتهى رجال الحماية المدنية بمدينة السادس من أكتوبر وخبراء المفرقعات، منذ قليل، من عمليات تمشيط محيط مدينة الإنتاج الإعلامى بعد 3 ساعات من الانفجارات التى وقعت فى الساعة الأولى من صباح اليوم، وأسفرت عن انهيار أحد أبراج الكهرباء وانهيار جزئى لبرج آخر، ولم يتم العثور على أى عبوات ناسفة أو أجسام غريبة أخرى.

فيما أكد مصدر مسئول بالحماية المدنية بالجيزة، أن رجال المفرقعات قاموا بعملية تمشيط واسعة النطاق لمحيط مدينة الإنتاج الإعلامى بواسطة الكلاب البوليسية، تحسباً لوجود أى أجسام غريبة أو عبوات ناسفة أخرى، وتم تركيز عمليات التمشيط فى المناطق التى يمكن أن تستخدم لزرع العبوات.

وأضاف المصدر، أن عمليات التمشيط استمرت لما يقرب من ساعتين ونصف، وذلك لاتساع محيط مدينة الإنتاج الإعلامى وحيوية المنطقة، وأكد المصدر أن سيارات المطافئ والمفرقات والمعمل الجنائى غادروا، محيط الحادث بعدما اطمأنوا إلى عدم وجود أى أجسام من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.



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تفجير برجى كهرباء بمحيط "الإنتاج الإعلامى"



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آثار انفجار برجى الكهرباء بمدينة الإنتاج الإعلامى



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أحد الأبراج التى تم تفجيرها على يد إرهابيين



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قوات الأمن خلال انتقالها لموقع الحادث



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أسامة هيكل رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى



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أسامة هيكل خلال تتبعه لحادث انفجار برج كهرباء الإنتاج الإعلامى



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انقطاع الكهرباء عن مدينة الإنتاج الإعلامى وانقطاع البث عن جميع القنوات



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الإعلاميون خلال تواجدهم بمحيط مدينة الإنتاج الإعلامى



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غلق الطرق المؤدية لمحيط انفجار برجى الكهرباء بمدينة الإنتاج الإعلامى



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قوات الحماية المدنية تدفع بسيارتها لمحيط حادث انفجار برجى كهرباء بالإنتاج الإعلامى



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آثار انفجار محول كهرباء مدينة الإنتاج الإعلامى



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قوات الأمن تطوق مدينة الإنتاج الإعلامى بعد العثور على عبوة لم تنفجر



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قوات الأمن خلال تمشيطها لمحيط الانفجار



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خبراء المفرقعات ينجحون فى تفجير عبوة ثانية بمدينة الإنتاج



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المصورين خلال تغطيتهم لحادث تفجير برجى كهرباء بالإنتاج الإعلامى



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رجال المفرقعات يمشطون محيط مدينة الإنتاج الإعلامى



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المعمل الجنائى خلال معاينته لآثار تفجير برجى الكهرباء بالإنتاج الإعلامى



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جانب من معاينة آثار انفجار برجى كهرباء بمدينة الإنتاج الإعلامى



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آثار تفجير برجى الكهرباء بمدينة الإنتاج



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جانب من معاينة المعمل الجنائى لحادث تفجير برجى كهرباء بمدينة الإنتاج



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جانب من معاينة المعمل الجنائى للحادث

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