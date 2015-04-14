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أصدقاء عصام بريدي يجتمعون في مكان وقوع الحادث

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أصدقاء عصام بريدي يجتمعون في مكان وقوع الحادث أصدقاء عصام بريدي يجتمعون في مكان وقوع الحادث

الثلاثاء 14-04-2015 03:16

توجهت عائلة الفنان عصام بريدي ومحبوه، إلى جسر الدورة مكان وقوع الحادث الذي أودى بحياة الفنان، بدعوة من شقيقه وسام بريدي، لإضاءة الشموع والصلاة على راحة نفس الراحل.

فاحتشد أصدقاء عصام عند الساعة العاشرة ليلاً في مكان الحادث، حاملين صوره، حيث أضاؤوا الشموع، ورفعوا الصلاة عن روحه وروح كل من قضى في حادث سير.

 

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