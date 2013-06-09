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بالصور.. محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 84%

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بالصور.. محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 84% بالصور.. محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 84%

اعتماد نتيجة الابتدائياعتمد اللواء أحمد الهياتمي محافظ مطروح نتيجة امتحانات الدور الأول للشهادة الابتدائية لعام 2013 صرح بذلك صفى محمد الموهوب وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح وأضاف أن نسبة النجاح فى الشهادةالابتدائية هذا العام بلغت 84 % حيث تقاسم البنين والبنات المراكز العشرة.

كما اكتسحت إدارة مطروح التعليمية فى الشهادة الابتدائية جميع المراكز العشرة سواء فى التعليم العام أو الفصل الواحد وأن الأوائل فى الشهادة الابتدائية هم : المركز الأول الطالب كريم أحمد ابراهيم عبده بمجموع 300 بنسبة 100% مدرسة الروضة الخاصة المركز الثانى تسنيم احمد ابراهيم بمجموع299.40 بنسبة 99.80% مدرسة الروضة الخاصة المركز الثالث نسمة ياسر عبد الحميد البدري بمجموع299.25 بنسبة 99.75% مدرسة الروضة الخاصة المركز الثالث مكرر حبيبة سمير عبد الحفيظ عبد القوى بمجموع299.25 بنسبة 99.75% مدرسة الروضة الخاصة المركز الثالث مكرر محمد محمد محمود خيري هنداوي بمجموع299.25 بنسبة 99.75% مدرسة الروضة الخاصة المركز السادس منه مصطفي حامد أحمد بمجموع299.05 بنسبة 99.68% مدرسة الروضة الخاصة المركز السادس مكرر هبه الله السيد اسماعيل عبد المجيد بمجموع299.05 بنسبة 99.68% مدرسة باحثة البادية المركز الثامن مازن أشرف عبد الحميد بمجموع298.95 بنسبة 99.65%.

مدرسة الروضة الخاصة المركز التاسع محمد ماهر ابراهيم السيد بمجموع298.75 بنسبة 99.58% مدرسة الرينيسانس الخاصة المركز العاشر جمال عبد الحميد ناسف نويصر بمجموع298.65 بنسبة 99.55% مدرسة الروضة الخاصة.

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