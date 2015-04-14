بالصور.. رئيس مدينة القدس يفضح كيم كاردشيان وينشر فاتورة حساب غدائها

كعادة الشعب اليهودى المعروفة بالبخل والشح، نشر نير بركات رئيس مدينة القدس فاتورة حساب غداء عارضة الأزياء كيم كاردشيان وزوجها كين وست فى إحدى المطاعم الفاخرة بالقدس المحتلة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن "بركات" أعطى فاتورة الحساب لمحرر الصحيفة لنشرها حيث بلغت الفاتورة 2430 شيكيل، أى ما يعادل 800 دولار أمريكى، وهى فاتورة أربع أفراد حيث اصطحب بركات زوجته وشملت الفاتورة مأكولات بحرية ونبيذ ومشروبات غازية.

وأوضحت الصحيفة أن كيم وزوجها جلسا على منضدة متواضعة جدا فى المطعم فى ركن بسيط، مضيفة أن مطعم "دروع الملك داوود" هو من أفضل وأشهر المطاعم الفاخرة فى القدس المحتلة.



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صورة ضوئية من فاتورة غداء كيم وزوجها



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رئيس بلدية القدس يتحدث مع كيم



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صورة جماعية لعائلة كيم مع رئيس بلدية القدس

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