سيدتى.. احرقى سعراتك الزائدة بتنظيف المنزل والحركة

تعانى الكثير من السيدات من الإصابة بالسمنة وفرط الوزن، نظراً لإفراطهن فى تناول الأطعمة الغنية بالسعرات وخاصة الحلويات والمشروبات الغازية، وأيضاً بسبب عدم امتلاكهن للوقت الكافى من أجل ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية.

وكشف تقرير نشر مؤخراً بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى عن مجموعة من الأعمال والأنشطة البدنية التى تمارسها الكثير من السيدات بالفعل داخل المنزل وتساهم فى حرق الكثير من السعرات الحرارية، وهى تشمل:

1.القيام بطبخ الطعام وطهيه داخل المنزل والابتعاد عن طلب الوجبات السريعة، حيث تساهم ساعة واحدة من الطبخ فى حرق ما بين 70 إلى 100 سعر حرارى، نظراً لأن الطبخ يتضمن بذل مجهود بدنى كبير والقيام بالعديد من المهام، لذا يجب على السيدات الاهتمام بالطبخ.

2.أوصى التقرير السيدات بتنظيف المنزل بأنفسهن وعدم الاعتماد على الخادمات، نظراً لأن تنظيف الشخص لمنزله بنفسه يساهم فى حرق كميات كبيرة من السعرات الحرارية، وأكد التقرير أن قضاء ساعة كاملة فى تنظيف المنزل وإعادة ترتيب أغراضه يساهم فى حرق أكثر من 100 كالورى، وهو يعادل نفس القدر من السعرات الحرارية التى يحرقها الإنسان عقب ساعة من المشى.

5.يمكن للسيدات والرجال على حد ٍ سواء ممارسة بعض التمارين أثناء مشاهدة التلفزيون، وينصح بممارسة هذه الأنشطة واقفاً أثناء مشاهدتك للشاشة الصغيرة، مثل القفز لأعلى وتمرين الخطوة الطويلة، والذى ترتكز فيه على إحدى قدميك، بينما تقوم بدفع ساقك الأخرى إلى الخلف، ثم تكرر ذلك باستخدام القدم والساق الأخريين، وكما يفضل أن تشاهد التلفزيون أثناء وقوفك، حيث يساهم ذلك فى حرق قدر لا بأس به من الدهون.