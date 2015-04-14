احذر.. بلبعة فيتامين "سى" عمال على بطال تدمر وظائف الجسم

فيتامين "C" أحد أهم الفيتامينات التى تقوى مناعة الجسم ضد العدوى والإصابة بالأمراض، وهو أيضًا الأشهر والأكثر تعاطيًا بين الكثير من المرضى وكذلك الأصحاء.

ويوضح الدكتور محمد عبد الفتاح أخصائى الرعاية الصحية، أن "بلبعة" فيتامين سى دون داع، والتى يعتقد البعض خطأ أنها تقوى المناعة، وأن الكميات الكبيرة منه تزيد من قوة الجسم وتجعله غير معرض للمشكلات المرضية، ضرر بالغ وله العديد من التأثيرات السلبية.

>ويؤكد د.محمد أن تعاطى فيتامين "سى" هو الأعلى بين نسب تعاطى كل الفيتامينات، لانتشار ثقافة مغلوطة بقدرته على زيادة مناعة الجسم ضد نزلات البرد بشكل خاص، وهنا يذكر الأخصائى بعض أضرار الإفراط فى تناول فيتامين "سى" ومن أهمها زيادة نسبته فى الجسم بشكل مبالغ فيه، ما يقلل المناعة ويضعفها ويأتى بنتائج عكسية، فيصبح الجسم مؤهلاً للإصابة بالأمراض المختلفة.

وأضاف قائلاً: "زيادة نسب فيتامين "سى" دون سبب، تزيد من فرص الإصابة بإثارة المرئ والأمعاء، كما أنه يترسب ليضر بشكل مباشر الوظائف الكلوية فى الجسم، لذا لابد من تجنب تناولها إلا فى حال وصفها للضرورة".