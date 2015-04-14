ليلة_الابطال - سان جيرمان يستعيد تياجو موتا قبل لقاء برشلونة

(إفي): عاد لاعب الوسط الإيطالي البرازيلي تياجو موتا يوم الاثنين لمران فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك قبل مواجهة برشلونة الإسباني بعد غد الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي.

وسيقرر الجهاز الفني للنادي الباريسي غدا اذا ما كان سيشارك تياجو موتا في المباراة التي سيحتضنها ملعب الأمراء.

وكان اللاعب تعرض لاصابة في الساق اليسرى أثناء مواجهة أوليمبيك مارسيليا مما حرمه من الاشتراك في التدريبات منذ الخامس من الشهر الجاري.

يشار إلى أن الأطباء كانوا استبعدوا بصورة مبئية امكانية مشاركته في ذهاب دور الثمانية بدوري الأبطال، وهي المباراة التي سيغيب عنها كل من السويدي زلاتان ابراهيموفيتش والإيطالي ماركو فيراتي للايقاف والبرازيلي ديفيد لويز.