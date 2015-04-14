النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى حول وفاة متهم داخل حجز بولاق الدكرور

استعجلت نيابة بولاق الدكرور تقرير مصلحة الطب الشرعى حول وفاة أحد المتهمين المودعين داخل حجز القسم، والمحبوس على ذمة إحدى القضايا.

وكانت النيابة العامة قد انتقلت إلى قسم بولاق الدكرور، بعد إخطارها بوفاة أحد المتهمين المحتجزين على ذمة إحدى القضايا.

وتبين من المناظرة الأولية للجثة عدم وجود إصابات ظاهرة تفيد وفاة المتهم جراء التعدى أو الدليل على وجود شبهة جنائية.

وقررت النيابة ندب الطب الشرعى لفحص الجثة، وتوقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة، وكذلك سماع أقوال ضباط القسم حول الواقعة.