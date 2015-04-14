سقوط طالب بحوزته 6 قطع حشيش وأخرى أفيون بموقف أتوبيس أسيوط

تمكن العقيد موسى حسن على رئيس فرع مباحث شركات النقل بأسيوط، والقوة المرافقة له أمين شرطة حسن سلامة عبد الرحمن، من القبض على "محمد.م.ع"، 19 سنة، طالب، مقيم منقباد فى أسيوط، أثناء تواجده بموقف أتوبيس أسيوط، وبحوزته 6 قطع من مخدر الحشيش، وزنت جميعها حوالى 150 جرامًا، وقطعة من مخدر الأفيون وزنت حوالى 15 جرامًا.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، فتم إخطار اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، وتحرر المحضر رقم 2 أحوال فرع مباحث شركات النقل بأسيوط وإرساله بالمتهم والمضبوطات لقسم شرطة أول أسيوط.